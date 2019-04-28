Boeing 767 с горящим двигателем совершил экстренную посадку в ЮАР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет Boeing 767 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Тамбо, который расположен близ столицы ЮАР Йоханнесбурга. Об этом сообщает газета Sun. По информации издания, у воздушного судна загорелся двигатель.

Как пишет Sun, в аэропорту собрались пожарные расчеты, чтобы в случае необходимости оказать помощь. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать птицы, попавшие в двигатель Boeing.

Самолет успешно приземлился. Пострадавших нет, отмечает издание.