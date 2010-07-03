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13:33

СК заинтересовался горящим креслом на борту Red Wings

транспорт

13:33

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Следователи проведут проверку после инцидента на борту самолета авиакомпании Red Wings, где во время полета загорелось одно из кресел.

Инцидент произошел во вторник, 26 марта. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Будет дана оценка действий сотрудников авиакомпании", – говорится на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Обивка сиденья начала тлеть при наборе высоты. Бортпроводники ликвидировали возгорание огнетушителем, командир экипажа принял решение продолжить полет.

После случившегося Red Wings начала внутреннее расследование. Было установлено, что причиной инцидента стало включение зажигалки пассажиром. После инцидента авиакомпания решила обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолетов.

транспорт

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