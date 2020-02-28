Движение на участке Бульварного кольца и проспекте Сахарова перекроют 29 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 29 февраля, движение транспорта на участке Бульварного кольца и проспекте Академика Сахарова перекроют из-за шествия. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 10 утра перекрытия будут действовать на внутренней стороне Страстного бульвара (с открытием движения по мере прохождения колонны), на внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца с 14:00 (с открытием движения по мере прохождения колонны).

Кроме того, на участках Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров (на внутренней стороне), на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца 29 февраля с 00:01 до окончания шествия будет ликвидировано парковочное пространство.

До 10 февраля 2021 года ограничено движение транспорта на участке Ленинского проспекта. Изменения связаны со строительством метро. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от владения 97, корпуса 1, до владения 93.

Ранее движение временно ограничили в районе проезда Завода Серп и Молот. Это изменение будет действовать отрезками: с 2 марта по 29 апреля и с 11 мая по 30 августа. Сообщается, что причиной изменений станут работы по реконструкции инженерных сетей.