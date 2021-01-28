Депутат МГД: проект Бирюлевской линии метро готов и вынесен на общественные обсуждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство Бирюлевской линии метро начнется в 2021 году, в настоящее время готовый проект ветки вынесен на общественные обсуждения. Об этом рассказал депутат Мосгордумы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.
Он напомнил, что жители данных районов неоднократно высказывали необходимость о строительстве этой линии метро. С данным вопросом депутат обращался к Сергею Собянину. В настоящее время на платформе "Активный гражданин" открыто обсуждение проекта. Уточняется, что принять его планируется в III квартале этого года, саму линию запустить – в 2024–2025 годах.
"Новая Бирюлевская линия метрополитена соединит районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно, Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово Южного административного округа и Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы. Протяженность новой ветки составит 22,2 километра, включая соединительные пути с Замоскворецкой линией и проектируемой Троицкой", – приводит Агентство "Москва" слова Артемьева.
Депутат добавил, что линия, начинающаяся в Бирюлеве, будет проходить по Липецкой улице, пересекая БКЛ в районе Кленового бульвара. Выйдет она на территорию ЗИЛа через площадку около парка "Остров мечты".
Кроме того, известно, что станции ветки уже получили рабочие названия. Это: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье", "Бирюлево".
"Проектом предусмотрено строительство метромоста над Москвой-рекой, электродепо площадью 18,3 гектара за станцией "Бирюлево", а также размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево", – отметил Артемьев.
Он заключил, что в будущем новая ветка может соединиться с проектируемой Рублево-Архангельской линией на северо-западе Москвы. Это сделает передвижения удобными для более чем 700 тысяч горожан.
Ранее сообщалось, что пассажиры Бирюлевской линии получат удобные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца и Павелецкого направления МЖД.
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