Депутат МГД: новая линия метро улучшит транспортную доступность районов СЗАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Мосгордумы Мария Киселева считает, что новая линия метро существенно улучшит транспортную доступность многих районов на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Теперь жители районов, которым ранее нужно было добираться до станции 15–20 минут, получат метрополитен в шаговой доступности. Нагрузка на наземный транспорт и существующие станции снизится. Станция "Строгино" станет пересадочной, там будет предусмотрен переход на Арбатско-Покровскую линию. Также будет возможность пересадки на Большую кольцевую линию и на МЦК", – сказала Мария Киселева.

По ее словам, по проекту новой линии с шестью станциями уже начались общественные слушания. До 2 февраля голосование будет идти на портале "Активный гражданин".

Проект предполагает начало от станции "Шелепиха" БКЛ и МЦК и далее вдоль Шелепихинского шоссе. Депутат считает, что новая линия метро будет оценена более чем 700 тысячами москвичей, живущих в районах Строгино, Митино и Хорошёво-Мнёвники.

"Частью проекта станут работы по благоустройству прилегающей территории. Будут созданы дополнительные остановки, заездные карманы для общественного транспорта", – пояснила Киселева.

Ранее стало известно, что на территории ТиНАО в столице к 2035 году планируется построить более 72 километров линий и 20 станций метро.