Три станции Замоскворецкой линии метро заработали в штатном режиме

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Станции столичного метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" заработали в штатном режиме в понедельник, 25 декабря.

Три станции Замоскворецкой линии были закрыты в минувшие выходные в связи с присоединением к зеленой ветке новой станции "Ховрино".

Для удобства горожан были запущены бесплатные автобусы. Кроме того, возле "Сокола" и "Речного вокзала" пассажирам раздавали горячий чай. Всего в пунктах, организованных Московским метрополитеном, раздали более 600 литров согревающего напитка.

После открытия станции "Ховрино" воспользоваться подземкой смогут 80 процентов жителей одноименного района, а также Западного Дегунино, Левобережного района и пассажиры электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.