Три станции Замоскворецкой линии метро заработали в штатном режиме

25 декабря, 08:18
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Станции столичного метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" заработали в штатном режиме в понедельник, 25 декабря.
Три станции Замоскворецкой линии были закрыты в минувшие выходные в связи с присоединением к зеленой ветке новой станции "Ховрино".
Для удобства горожан были запущены бесплатные автобусы. Кроме того, возле "Сокола" и "Речного вокзала" пассажирам раздавали горячий чай. Всего в пунктах, организованных Московским метрополитеном, раздали более 600 литров согревающего напитка.
После открытия станции "Ховрино" воспользоваться подземкой смогут 80 процентов жителей одноименного района, а также Западного Дегунино, Левобережного района и пассажиры электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.
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