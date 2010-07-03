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Москва 24

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19:20

Azur Air доставит людей из Антальи во Внуково тремя рейсами

транспорт общество происшествия

19:20

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Авиакомпания Azur Air доставит пассажиров из Антальи во Внуково тремя рейсами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Первый рейс планируется в 19:35. Все рейсы прилетят во Внуково. Авиакомпания обеспечивает пассажиров напитками и питанием согласно авиационным правилам.

Рейс ZF-9007 Москва (Шереметьево) – Анталья задерживается по технической причине. Вылет перенесли для обеспечения безопасности полетов.

"Пассажиры с детьми и еще часть доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково и направляются в Анталью рейсом ZF-9997, в настоящий момент пассажиры проходят регистрацию. Пассажирам, которые изъявили желание вылетать из Шереметьево, авиакомпания предоставляет резервное воздушное судно. Вылет запланирован на 19:30", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Росавиация ожидает информацию о причинах задержки от авиакомпании.

Между тем вылетевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании "Россия" развернулся над Черным морем и приземлился во Внуково. Сработал сигнал засорения двигателя, экипаж развернул воздушное судно. Пострадавших в результате ЧП нет.

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транспорт общество происшествия

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