РЖД обсуждают с производителями технологию беспилотных поездов

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Технологию беспилотных поездов обсуждают в ОАО "РЖД". В транспортной компании считают оптимальным использовать ее в городе. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Мы обсуждали технологию беспилотных поездов с "Уральскими локомотивами" и "Трансмашхолдингом". Сейчас анализируем, где ее можно быстрее применить. С нашей точки зрения, оптимальнее всего это можно сделать в городских условиях, поскольку в случае неполадок в городе их можно оперативно устранить, в отличие от, скажем, Транссиба", – сказал он в интервью РИА Новости.

Осенью 2017 года стало известно, что на МЦК в ближайшем будущем могут появится беспилотные поезда "Ласточки". Разработка составов, которые будут управляться из диспетчерского центра, уже ведется. При этом специалисты отмечали, что технологически перейти на поезда без машинистов можно уже сейчас.

В декабре 2016 года старший вице-президент и главный инженер РЖД Валентин Гапанович сообщал, что перейти на поезда-беспилотники на МЦК планируется в 2020 году.

В столичном метрополитене также рассматривается возможность запуска беспилотных поездов, многие новые составы предусматривают возможность полностью автоматического управления. Однако в ближайшей перспективе машинисты продолжат управлять поездами подземки.

В феврале 2016 года на Кольцевой линии появился первый поезд на автопилоте. Он ходит под контролем машинистов. В частности, состав начинает движение только по команде, а останавливается автоматически.

Система предусматривает переход на ручной режим управления в случае чрезвычайных ситуаций. Открывать и закрывать двери для пассажиров также может машинист. При этом умная система следит за тем, чтобы створки не распахнулись во время движения поезда.

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