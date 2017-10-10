Поезда без машинистов могут пустить на МЦК

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Беспилотные "Ласточки" могут появиться на Московском центральном кольце (МЦК) в ближайшем будущем. Сейчас ведется разработка составов, которые будут управляться из диспетчерского центра.

Сроки реализации проекта установить сейчас нельзя, так как это зависит не только от технологий, но и от нормативных актов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора проектно-конструкторско-технологического бюро по системам информатизации – Центра цифровых технологий РЖД Алексея Урусова.

"Сейчас нам нормативно запрещено вводить поезда без машинистов. Мы даже не можем вводить поезда без помощника машиниста, потому что если что-то случится с поездом, машинист должен оставаться в поезде, а помощник идти смотреть", – рассказал Урусов.

При этом он уточнил, что технологически перейти на поезда без машинистов можно уже сейчас.

В декабре 2016 года старший вице-президент и главный инженер РЖД Валентин Гапанович сообщал, что перейти на поезда-беспилотники на МЦК планируется в 2020 году.

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