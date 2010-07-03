Участок улицы Маршала Голованова перекрыт из-за проседания дорожного полотна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На улице Маршала Голованова в столичном районе Марьино произошло незначительное проседание дорожного полотна. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

По данным пресс-службы префектуры ЮВАО, на место уже прибыли городские службы, ведутся ремонтные работы.

Специалисты ЦОДД предупредили водителей, что на время работ на улице Маршала Голованова перекрыто движение в обоих направлениях от дома № 1 до дома № 5. Чтобы объехать закрытый участок, автомобилистам посоветовали "развернуться у дома № 5 и проехать по четной стороне улицы Маршала Голованова в сторону улицы Перерва".

⚡На ул. Маршала Голованова незначительное проседание дорожного полотна. Перекрыто движение в обоих направлениях от д. 1 до д. 5. На месте работают оперативные службы. Для объезда надо развернуться у д. 5 и проехать по четной стороне ул. Маршала Голованова в сторону ул. Перерва. — ЦОДД (@gucodd) 21 марта 2019 г.



Как уточнили префектуре ЮВАО Агентству "Москва", глубина проседания дорожного полотна составила от 20 до 30 сантиметров.