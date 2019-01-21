Участок Якиманской набережной перекроют из-за съемок фильма

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Участок Якиманской набережной будет перекрыт 26-27 января. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Здесь будут проводиться съемки фильма. Однако не уточняется название киноленты и кто ее снимает.

"В связи с проведением съемок фильма участок Якиманской набережной будет перекрыт с 8:00 26 января до 1:00 27 января", – сказано в сообщении центра.

Полное перекрытие будет действовать на участке Якиманской набережной от Малой Якиманки до Большой Якиманки, оно будет вводиться на время съемок дублей до пяти минут.

Утром 19 января перекрывали участок Ферганской улицы от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина. Это пришлось сделать из-за провала грунта.