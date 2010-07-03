Электрички опаздывают на Белорусском направлении МЖД

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Сотрудники МЖД делают все для сокращения интервалов в движении электричек Белорусского направления. Поезда приходят с опозданием после технического сбоя, отметили в пресс-службе магистрали.

Диспетчеры пытаются сократить опоздание составов и ввести движение в график.

Пассажирам посоветовали учитывать возможные корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных маршрутов.

