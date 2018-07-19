Операторы со знанием китайского и испанского языков продолжат работу в РЖД после ЧМ

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Операторы со знанием китайского и испанского языков продолжат работу в call-центре РЖД после чемпионата мира по футболу, рассказал начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" компании Павел Бурцев.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 12 стадионов в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.

Ранее стало известно, что РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов, но они станут лучше прежних. Состав будут проектировать с учетом мнений пассажиров и экспертов. Если новые плацкартные вагоны решат производить и закупать, тарифы на них сохранятся на прежнем уровне, поскольку их регулирует государство.