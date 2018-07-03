Новые плацкартные вагоны РЖД станут лучше

Фото: ТАСС/Александр Щербак
РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов, но они станут лучше прежних, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 2025 года компания перестанет покупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения. В компании уточнили, что новые пассажирские вагоны действительно разрабатываются – плацкартные, и купейные.
"В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров", – пояснили в РЖД.
Состав будут проектировать с учетом мнений пассажиров и экспертного сообщества. Если новые плацкартные вагоны решать производить и закупать, тарифы на них сохранятся на прежнем уровне, поскольку их регулирует государство.
В мае директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов рассказал, что РЖД заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми одноэтажными и двухэтажными. Это вагоны проекта "2019" и "2020", которые пополнят парк Федеральной пассажирской компании в ближайшие три года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: