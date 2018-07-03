Новые плацкартные вагоны РЖД станут лучше

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РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов, но они станут лучше прежних, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 2025 года компания перестанет покупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения. В компании уточнили, что новые пассажирские вагоны действительно разрабатываются – плацкартные, и купейные.

"В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров", – пояснили в РЖД.

Состав будут проектировать с учетом мнений пассажиров и экспертного сообщества. Если новые плацкартные вагоны решать производить и закупать, тарифы на них сохранятся на прежнем уровне, поскольку их регулирует государство.

В мае директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов рассказал, что РЖД заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми одноэтажными и двухэтажными. Это вагоны проекта "2019" и "2020", которые пополнят парк Федеральной пассажирской компании в ближайшие три года.