Трамваи на Варшавском шоссе снова пошли после сбоя

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Движение трамваев четырех маршрутов на Варшавском шоссе восстановили после сбоя, сообщает пресс-служба Мосгортранса в Twitter.

Речь идет о трамваях №3, 16, 35, 47. Уточняются, что они следуют привычными маршрутами.

⚡️ Движение от Тульской до Нагатинской восстановлено. Трамваи № 3, 16, 35, 47 едут привычными маршрутами. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 17 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что движение трамваев от "Тульской" до "Нагатинской" по техническим причинам приостановлено. Трамваи временно ходили по измененным маршрутам. В связи с этим пассажирам советовали быть внимательными и слушать объявления водителей.