Четыре маршрута трамваев временно перестали ходить по Варшавскому шоссе

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи четырех маршрутов временно перестали ходить на Варшавском шоссе. Об этом сообщает ГУП "Мосгортранс" в своем микроблоге в Twitter.

"На Варшавском шоссе (от Тульской до Нагатинской) по техническим причинам приостановлено движение трамваев № 3, 16, 35, 47", – говорится в сообщении.

Представители Мосгортранса предупредили, что теперь трамваи следуют по измененным маршрутам. В связи с этим пассажирам посоветовали быть внимательными и слушать объявления водителей.