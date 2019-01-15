Опоздавшим на работу из-за инцидента в метро выдадут справки

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Пассажирам, опоздавшим на работу из-за инцидента на участке Люблинско-Дмитровской линии, выдадут справки с подтверждением о произошедшем, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

Как получить официальную справку от Московского метрополитена и куда обращаться – в материале портала Москва 24.

Сбой в движении поездов на салатовой ветке произошел утром 15 января. На участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" произошло поступление воды.

Причиной случившегося стала выбитая пробка тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". Последствия аварии устраняли более 100 человек.

Между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" пустили 56 бесплатных компенсационных автобусов, которые перевезли за утро более 7,5 тысячи пассажиров.

К настоящему моменту станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии вновь открыты для пассажиров.