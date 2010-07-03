Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 11 и 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов Ярославского направления изменится 11 и 12 мая из-за ремонтных и строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

На перегоне Мытищи – Лосиноостровская будут вестись работы " по развитию железнодорожной инфраструктуры". "Из расписания выведены некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями "Мытищи", "Болшево", "Монино", "Пушкино" и "Сергиев-Посад", – указано в сообщении.

Некоторые электропоезда будут проходить платформы "Тайнинская", "Перловская", "Лось" и "Маленковская" без остановки. Также у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия.

Железнодорожники попросили пассажиров с пониманием отнестись к плановым работам и внимательно следить за изменениями в расписании.

Ранее сообщалось, что расписание движения электричек Казанского направления изменится из-за путевых работ. С 7 по 31 мая работы будут вестись на втором главном пути перегона Рыбное – Дивово. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, несколько составов изменят порядок проследования остановочных пунктов.

