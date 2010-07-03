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05:32

Пассажиропоток станций МЦК вырос на юго-востоке столицы

транспорт

05:32

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажиропоток станций Московского центрального кольца (МЦК) вырос на юго-востоке города в связи с временным закрытием части Таганско-Краснопресненской линии метро.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), в частности, МЦК помогло перенаправить пассажиропотоки.

Так, в понедельник, 8 апреля количество пассажиров на станции "Андроновка" выросло более чем на 4 тысячи и составило 16,5 тысячи человек.

Станцией "Угрешская" воспользовались 8,5 тысячи человек, что примерно на 3 тысячи больше показателя недельной давности.

Также с 5 до 6 тысяч увеличилась загруженность станции "Новохохловская". Всего за день "Ласточки" на МЦК перевезли более 500 тысяч пассажиров.

С 8 по 10 апреля МЖД также назначила в утренние часы шесть дополнительных рейсов пригородных поездов между Москвой, Люберцами и Раменским.

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между "Пролетарской" и "Котельниками" закрывали с 6 по 9 апреля из-за строительства Некрасовской линии.

В это время также были проведены работы по обновлению инфраструктуры закрытых в связи с прокладкой тоннеля станций. В них принимали участие около 1,4 тысячи сотрудников столичного метрополитена.

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