Все карты и указатели метро переведут на английский язык

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Всю навигацию в столичном метро заменят в течение года, снабдив информацию на лайтбоксах и платформах станций переводом на английский язык. На выходах из метро разместят карты местности. В конце мая обновление уже прошло на станциях "Кропоткинская", "Сретенский бульвар", "Китай-город" и "Чеховская".
"Обновление навигации в метро началось в 2016 году перед запуском Московского центрального кольца. К маю 2018 года лайтбоксы, указатели и схемы заменили на платформах 23 станций, а также в подуличных переходах и вестибюлях 111 станций. В конце мая новая навигация появилась еще на четырех станциях", – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, к началу чемпионата мира по футболу будут готовы еще 34 станции Кольцевой линии и внутри нее. Навигация обновится и на платформах вблизи стадионов "Лужники" и "Спартак", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Указатели и лайтбоксы установят на станциях "Тушинская", "Академическая" и "Университет".
Новая навигация более удобна для горожан, на указателях отмечают социальные и туристические объекты, крупные торговые и развлекательные центры. Оставить пожелания по дополнению информации можно в разделе "Обратная связь" единого транспортного портала.
Схемы метро в поездах подземки также обновили к чемпионату мира по футболу. На них отображены открывшиеся станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. Стадионы мундиаля отметили специальными знаками, как и место проведения фестиваля болельщиков и билетный центр. Кроме того, на картах есть логотип города-организатора чемпионата мира по футболу.
В кассах метро работают сотрудники, знающие английский язык. Окошки, где могут получить консультацию туристы, отмечены наклейками We speak English!. Сотрудники не только продадут билеты, но и подскажут, как добраться до нужной станции.
Сообщалось также, что во время мундиаля в метро пустят дополнительные поезда. Перед матчами и во время игр составы в течение нескольких часов будут ходить с минимальными интервалами, аналогично часам пик.
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