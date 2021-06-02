Трамваи задерживаются на Судостроительной улице из-за ДТП на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи маршрутов № 47 и 49 на Судостроительной улице движутся с задержками в связи с ДТП на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Судостроительной улице из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 47 и 49", – говорится в сообщении.

В связи с этим маршруты данных трамваев временно изменены – вместо остановки "Нагатино" они следуют до Нижних Котлов.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов № 120, 661, 830 и 325, курсирующие в районе станции метро "Мичуринский проспект", временно изменили в связи со строительством Большой кольцевой линии метрополитена.