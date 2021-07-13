Клиенты банка "Тинькофф" сообщили о сбоях в работе мобильного приложения

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Пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" сообщают о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что неполадки стали возникать примерно в 12:55 по московскому времени. Самой часто встречающейся проблемой являются трудности при входе в систему – об этом сообщили 58% пользователей. Еще 23% отмечают неполадки в работе всех сервисов приложения, 19% – невозможность осуществления перевода средств.

К 13:40 по московскому времени было зарегистрировано 959 сообщений о неполадках. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее сбой в работе приложения "Тинькофф" произошел 8 июля. Тогда порядка 93% пользователей указали на сложности со входом в систему, 6% – на сбой всех сервисов банка. 1% клиентов столкнулся с проблемами при попытке перевести средства. Большее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.