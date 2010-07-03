Суд арестовал Юрия Ещенко по подозрению в госизмене

Фото: Агентство "Москва"

Столичный суд санкционировал арест Юрия Ещенко, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко уточнила, что его заключили под стражу до 24 сентября. Подробности дела пока неизвестны, так как оно находится по грифом "секретно".

В середине июля Лефортовский суд отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова. Ранее были также арестованы другие сотрудники учреждения – Роман Ковалев и Виктор Кудрявцев. Их подозревают в госизмене.