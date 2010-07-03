Суд аннулировал решение экологической экспертизы по Байкалу

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Кировский районный суд Иркутска признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала китайского завода по розливу воды, сообщает "Интерфакс".

С иском в суд обратилась прокуратура. Она ссылалась на то, что при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Также надзорное ведомство имело претензии из-за близкого размещения завода к кромке воды. Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения в проведении общественных слушаний.

Административными ответчиками по делу выступали управление Росприроднадзора по Иркутской области, а инвестор завода, компания "АкваСиб", фигурировала в деле как заинтересованное лицо.

Росприроднадзор и представители инвестора заявили, что прокуратура использует для доказательства устаревшие данные ученых 25-летней давности, а современных в Култуке не проводилось. Также ответчики заявили, что общественные слушания по проекту были проведены правильно, и жители Култука не высказывали существенных претензий к проекту.

15 марта Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в Култуке. По данным Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки строительства объекта были выявлены нарушения. Поводом для проверки послужило обращение местных жителей.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости изучить все аспекты проекта завода на Байкале по экспорту воды в Китай, а также сделать все возможное, чтобы озеро было самым чистым на планете. Премьер поручил министерству природных ресурсов и экологии проверить на соответствие экологическим нормам строительство завода.

Строительством завода занимается компания "АкваСиб". Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. При полном развитии производства планируется выпускать 528 тысяч литров воды в сутки.

В правительстве Иркутской области сообщили, что планируемый ассортимент выпускаемой продукции – бутилированная вода в ПЭТ-таре. Товар предполагается экспортировать в различные регионы России и Китая по железнодорожным путям и далее через торговые сети.

Местные жители опасаются, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу. Общественники утверждают, что для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более трех километров. В связи с этим российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев устроил одиночный пикет в центре столицы в защиту озера Байкал.

Зверев стоял с плакатами "Спаси Байкал" и "Я против строительства завода на Байкале" в районе Красной площади. Он протестовал против строительства завода по розливу питьевой воды. После этого Зверева вызвали в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.