Обвинение просит о домашнем аресте четырех обвиняемых по делу "Зимней вишни"

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Обвинение просит о домашнем аресте для четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает ТАСС.

Как объяснил гособвинитель, в силу закона ходатайствовать о продлении ареста в отношении Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина нельзя. "Вынуждены ставить вопрос об изменении [наказания] на более мягкое", – цитирует его ТАСС.

ЧП произошло в марте 2018 года. Огонь охватил верхний этаж, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.

Были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетеля, не считая самих подсудимых.

Один из потерпевших рассказал, что даже после начала пожара показ фильма в кинозале продолжился, а свет так и не включили. Он отметил, что билетер проводила зрителей на боковую лестницу, по которой они вышли на улицу.

Другая потерпевшая заявила, что эвакуацией никто не руководил. Еще одна из выживших сообщила, что сотрудники одного из магазинов сначала не хотели выпускать людей.