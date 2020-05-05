Экс-замначальника управления СК РФ Александра Ламонова освободили по УДО

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Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Алексндр Ламонов освобожден условно-досрочно, передает ТАСС со ссылкой на Белевский суд Тульской области.

"Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ", – отметили в суде.

В инстанции добавили, что в течение срока, который он должен был отбыть в колонии, Ламонов не имеет права менять место жительства без уведомления об этом органов праопорядка. Раз в месяц он должен будет являться для регистрации и отчета о своей деятельности за прошедший период.

Александр Ламонов был одним из фигурантов дела о коррупции в рядах Следственного комитета. По нему также были осуждены экс-начальник столичного главка ведомства Александр Дрыманов, экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, а также бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров.

26 июля 2018 года Ламонов был осужден на пять лет колонии строгого режима. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину и заключил сделку со следствием.