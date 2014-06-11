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Культура

11 июня 2014, 11:50

Третий этап музыкального конкурса "Жара – 2014" стартует в Москве

студенты концерты молодежь музыканты

Третий этап музыкального конкурса молодежных студенческих исполнителей "Жара – 2014" пройдет в столице 13, 14 и 15 июня. Экспертное жюри с участием популярных исполнителей и представителей шоу-бизнеса проведет прослушивание полуфиналистов.

В направлениях "рэп", "рок" и "поп" выберут пять финалистов, которые примут участие в четвертом, заключительном этапе соревнования. 28 июня финалисты выступят на большом фестивале в парке "Сокольники" в рамках празднования Дня молодежи.

На трех сценах, каждая из которых представляет определенное музыкальное направление, финалисты "Жары – 2014" и звезды эстрады исполнят свои композиции.

"Лучшие будут награждены сертификатами на съемку профессионального видео клипа", - отметили организаторы.

Добавим, что конкурс "Жара- 2014", направленный на поддержку творческой молодежи и студентов Москвы, стартовал 12 мая. Первые два этапа, в рамках которых участники подавали заявки, а эксперты жюри отбирали полуфиналистов, уже позади.

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