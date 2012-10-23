В строящемся гаражном комплексе в Жуковском обрушились перекрытия

В строящемся гаражном комплексе в Жуковском по адресу: улица Туполева, дом №2 произошло обрушение бетонной плиты. Причины ЧП сейчас уточняются

Плиты перекрытий обрушились в строящемся многоярусном гаражном комплексе на территории летно-исследовательского института им. Громова в подмосковном Жуковском.

Сообщение об чрезвычайной ситуации поступило на пульт дежурного МЧС по Московской области 23 октября около 10.00. По словам спасателей, в процессе строительства обрушилась обрешетка перекрытия в подвальном помещении на площади 50 квадратных метров.

"К месту обрушения оперативно выехали спасательные формирования и оперативные группы местного гарнизона пожарной охраны и Главного управления МЧС России по Московской области",- уточнили в Областном управлении МЧС.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.