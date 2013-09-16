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ЧП

16 сентября 2013, 21:28

Полиция сообщила приметы стрелявших в комплексе зданий ВМС США

стрельба жертвы Вашингтон чп

Американская полиция сообщила приметы мужчин, которые открыли стрельбу в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне. По сообщениям местных СМИ, около 9.30 по местному времени (16:30 по Москве) в здании штаб-квартиры командования морских систем ВМС прозвучало по меньшей мере 3 выстрела.

По словам представителей ВМС США, число погибших при стрельбе в здании составило как минимум шесть человек. Сотрудник больницы, куда были доставлены раненые, сообщил только об одном погибшем: он был доставлен с пулевым ранением в висок, не совместимым с жизнью.

Как рассказалРИА Новости представитель правоохранительных органов США, один из стрелявших был убит, а информация о двух других преступниках в настоящий момент не подтверждена. Он добавил, что один из них афроамериканец, другой – белый. В руках у афроамериканца находилось огнестрельное оружие - автомат или винтовка.

Власти Вашингтона в настоящее время не рассматривают версию о терроризме.

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