Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении гонщика Никиты Мазепина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Европейский суд юстиции второй раз решил приостановить действие документа, предполагающего санкции в отношении российского гонщика Никиты Мазепина. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

До этого суд разрешил Мазепину участвовать в мировом первенстве "Формулы-1" и других международных соревнованиях. При этом ограничительные меры в отношении него по-прежнему сохранялись.

Однако Совет ЕС не принял во внимание решение и продлил санкции в отношении спортсмена еще на один семестр. На фоне этого адвокаты гонщика обратились с обжалованием в суд.

"В новом раунде (разбирательств. – Прим. ред.) суд снова поддержал Никиту Мазепина, поскольку сохраняется необходимость в принятии временных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену", – сообщили в команде.

В марте 2022 года американская автогоночная команда "Хаас" отказалась от сотрудничества с Мазепиным. По итогам прошлого сезона, дебютировав в "Формуле-1", он занял последнее место. Позже Великобритания и Евросоюз включили спортсмена в санкционный список.



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