Легкоатлетические соревнования "Скорость" пройдут в "Лужниках" 27 мая

Фото: Беговое сообщество

Легкоатлетические соревнования "Скорость" состоятся на территории Южного спортивного центра "Лужников" 27 мая.

Участники выйдут на старт сразу в нескольких дисциплинах. В программе забеги на 100, 400 и 3 000 метров. Победителями станут три мужчины и три женщины, их наградят кубками, денежными призами и подарками от партнеров состязаний.

Также на соревнованиях запланирована шведская эстафета 800–400–200–100 метров. Призовые места достанутся трем лучшим командам, которые прибегут к финишу первыми.

Кроме того, во время соревнований пройдет детский забег для участников от 4 до 13 лет. Юных атлетов ждет необычная дистанция – 60 метров. Все бегуны удостоятся памятных медалей, а для победителей в забегах среди участников 10–11 и 12–13 лет проведут церемонию награждения.

Забеги "Скорость" проведут на стадионе впервые, ранее эти состязания организовывали в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. Сами мероприятия проходят с 2020 года, рассказал директор соревнований и основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

"За несколько лет количество бегунов, которые хотят попробовать себя в таком формате, увеличилось в два раза, а сами соревнования продолжают развиваться и теперь проводятся несколько раз в год. В этом сезоне мы впервые проведем их не только в помещении, но и на стадионе. Ведь вместе мы пишем беговую историю каждого участника, и мы хотим, чтобы она была разнообразной, яркой, насыщенной и полной не только спортивных достижений, но и открытий", – заявил Тарасов.

Кроме того, организаторы подготовили серию мастер-классов для всех участников. Тренеры Бегового сообщества обучат классическому старту с колодок, эстафетному бегу, а также прыжкам в длину и высоту.

Регистрация на соревнования уже закрыта, но присоединиться к соревнованиям можно в качестве зрителей. Количество мест на трибунах ограниченно, предупредили организаторы мероприятия.

Ранее стало известно, что в "Лужниках" 11 июня состоится финальный матч Кубка России по футболу. В РФС при составлении билетной программы пообещали максимальную вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков.

