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22 июня, 17:40

Спорт

Сборная РФ завоевала три золота в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Спортсмены российской сборной выиграли три золотые медали в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС, передает РИА Новости Спорт.

Победителями стали Дмитрий Шарапов, Михаил Павлов, Павел Скрябин, Александр Боц, участвующие в каноэ-четверке на дистанции 500 метров, Анастасия Панченко и Иван Епишин в байдарке-двойке на 200 метрах, а также Екатерина Шляпникова и Сергей Свинарев в каноэ-двойке также на дистанции 200 метров.

При этом серебро взяли Виталий Ершов, Максим Спесивцев, Виктор Гавриленко, Александр Сергеев, Алина Ковалева, Дмитрий Шаров, Максим Спесивцев, а также Илья Первухин и Алина Ковалева.

В свою очередь, третье место заняли Андрей Ласкорунский, Дмитрий Мамцев, Иван Епишин, Василий Погребан, Кристина Ковнир, Наталья Подольская, Елена Анюшина, Кира Степанова, София Штиль, Михаил Павлов, Виталий Ершов, Елена Миронченко и Иван Дмитриев.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно стала победителем медального зачета Игр БРИКС, выиграв на 20 июня 173 золотые медали. На втором месте расположилась сборная Белоруссии с 32 медалями, а на третьем – Китай, получив 17 медалей.

Первую золотую медаль России принесла синхронистка Светлана Колесниченко. По итогам технической программы спортсменка набрала 313,6900 балла.

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