Зубков обжаловал дисквалификацию в CAS

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Александр Зубков, который до 22 января был президентом Федерации бобслея России, обжаловал решение Международной федерации бобслея и скелетона о его двухлетней дисквалификации в Спортивном арбитражном суде, передает ТАСС.

"Мой адвокат подал сегодня апелляцию в CAS на решение IBSF", – заявил Зубков, выразив несогласие с дисквалификацией и желание бороться за свое честное имя.

Спортсмен, который верит в торжество справедливости, уточнил, что дату слушаний по его апелляции определит CAS.

За нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи Зубкова до 2020 года отстранили как от спортивной, так и от административной деятельности в национальной федерации.

Во время сочинской Олимпиады спортсмен завоевал золото в соревнованиях экипажей двоек и четверок. Позднее результаты Зубкова аннулировали.

Из-за требований IBSF Олимпийский комитет России был готов попросить Зубкова оставить пост в Федерации бобслея России. Однако вскоре спортсмен сам решился на этот шаг.

