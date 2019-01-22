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16:46

Зубков ушел с поста главы Федерации бобслея России

спорт

16:46

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Александр Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России. Свою деятельность в этой должности он решил прекратить до окончания двухлетней дисквалификации, наложенной IBSF. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого спортсмена.

Заседание президиума федерации 22 января состоялось в Москве. Его участники решали вопросы дальнейшего управления организацией.

"Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации", – пояснил Зубков.

Дисквалификация до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде подразумевает отстранение спортсмена как от спортивной, так и от административной деятельности в национальной федерации. На Играх 2014 года он завоевал золото в соревнованиях экипажей двоек и четверок. Позднее результаты Зубкова аннулировали.

Ранее в Олимпийском комитете России заявили, что попросят Зубкова оставить пост главы Федерации бобслея. Президент ОКР Станислав Поздняков выразил надежду, что проблему получится решить в рабочем порядке.

спорт

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