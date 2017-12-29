Водитель иномарки пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Один человек пострадал в результате аварии с участием рейсового автобуса на юго-востоке столицы.

ДТП произошло утром в пятницу, 29 декабря, на улице Юных Ленинцев. Автобус столкнулся с грузовиком Hyundai, сообщает Агентство "Москва".

В автобусе пострадавших нет, травмы получил водитель грузовика. Отмечается, что в ГИБДД подтвердили факт аварии с участием иномарки и автобуса.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.