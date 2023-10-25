25 октября, 13:31Происшествия
Число ожидающих эвакуацию из сектора Газа россиян превысило 500
Фото: ТАСС/AP/Hatem Moussa
Число граждан РФ, которые ждут эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, пишет РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Палестине.
"В списках более 900 человек, более 500 из них россияне", – говорится в сообщении.
Помимо россиян, в перечне числятся граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские жители. В дипмиссии уточняли, что вывоз людей пока еще находится на стадии проработки. В этой связи о маршрутах и датах в настоящее время говорить рано.
Сейчас известно о 19 гражданах РФ, которые стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Как уточнял постпред РФ при ООН Василий Небензя, предполагаемая силовая акция Израиля в секторе Газа может стать причиной более масштабного обострения, который выйдет за пределы региона.
Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля погибли свыше 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
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