Дипмиссия РФ заявила, что свыше 700 граждан РФ и СНГ включены в списки для вывоза из Газы

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Из сектора Газа по списку должны вывезти более 700 человек, из которых около 400 являются гражданами РФ. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Палестине.

"В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане", – подчеркнули в ведомстве.

Там также рассказали, что вывоз граждан пока еще находится на стадии проработки, поэтому о маршрутах и датах на данный момент говорить рано.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнил, что число погибших граждан РФ достигло 19 человек. При этом постпред подчеркнул, что возможная силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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