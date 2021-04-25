В Германии подменили вакцину BioNTech физраствором и ввели шести пациентам

19:49
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
В Германии полиция начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста, которая во время работы в местном центре вакцинации подменила препарат от коронавируса BioNTech физраствором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранителей.
Уточняется, что женщина, которая должна была приготовить шприцы для вакцинации, заменила препарат от коронавируса физраствором в шести случаях. Свой поступок она объяснила тем, что якобы не хотела говорить об упавшей ампуле с вакциной.
Стало известно, что здоровью шести человек в настоящее время ничего угрожает. При этом не установлено, кто именно из привитых людей получил вместо вакцины физраствор.
Об инциденте узнали благодаря тому, что женщина, подменившая вакцину, рассказала о своем поступке коллеге, которая, в свою очередь, проинформировала ответственных лиц. На данный момент местные власти связываются с людьми, которым могли ввести физраствор.
Ранее сообщалось, что связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов подтвердил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
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