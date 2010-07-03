Более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Велижкнин

Пожар произошел в психиатрической больнице в городском округе Яхрома Московской области, сообщает РИА Новости. Из здания эвакуировали 72 человека.

Речь идет о больнице №9, расположенной на улице Вокзальная. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели сумели быстро потушить огонь.

В результате никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.

6 июля пожарные спасли пятерых человек при тушении квартиры в Кунцеве. Еще один человек пострадал. Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.

