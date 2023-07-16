ВС РФ пресекли атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ в районе Севастополя – Минобороны

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Утром 16 июля российские силы пресекли деятельность Вооруженных сил Украины, которые попытались атаковать по объектам Севастополя семью беспилотниками и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ в северной части Черного моря ликвидировали огнем из штатного вооружения два безэкипажных катера украинской армии. По данным Минобороны, в результате пострадавших и разрушений нет.

Атака произошла в ночь на 16 июля. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, она была массированной и продолжительной. По всем целям российские бойцы отработали как над морем, так и на подходе к бухтам, уточнил он. Сейчас в городе спокойная обстановка.

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