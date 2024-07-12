ТАСС: черные ящики разбившегося Superjet 100 подлежат расшифровке

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Найденные бортовые самописцы после крушения самолета SSJ 100 в Московской области подлежат расшифровке. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Параметрический и речевой самописцы, так называемые черные ящики, найденные на месте крушения самолета в Московской области, подлежат расшифровке и переданы в МАК", – заявил собеседник агентства.

Superjet 100 рухнул днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Самолет осуществлял транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

На борту воздушного судна находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

Специалисты продолжают работу на месте крушения, работы будут вестись круглосуточно в несколько смен, в связи с чем спасатели разбили рядом полевой лагерь.

