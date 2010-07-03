Одна россиянка погибла, пятеро пострадали в ДТП в Абхазии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Одна россиянка погибла в результате ДТП в Гагрском районе Абхазии, сообщил ТАСС представитель прокуратуры Абхазии.

Также погиб местный житель. Еще пять человек получили ушибы, переломы, ссадины. Их госпитализировали. Угрозы жизни нет.

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Причины ДТП выясняются.

Ранее в Тыве опрокинулся автомобиль УАЗ при попытке пересечь реку Шуй вброд. Погибли девять человек, среди них семеро детей. Двоих удалось спасти, судьба одного человека остается неизвестной.