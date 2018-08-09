Росгвардия подтвердила гибель четырех военнослужащих в КБР

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Представители Росгвардии подтвердили гибель четырех военнослужащих в горах Кабардино-Балкарии. Ранее о трагедии сообщили источники.

"8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту", – цитирует пресс-службу силовой структуры ТАСС.

Ранее стало известно, что четверо восходивших в горы в связке мужчин сорвались с высоты 4,5 тысячи метров на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина.

Тела погибших планируют спустить на высоту, доступную для воздушной эвакуации. В четверг, 9 августа, их заберут спецборты экстренных служб.