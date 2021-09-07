Житель Кузбасса рассказал, что подозреваемый в убийстве школьниц мужчина снимал у него дом

16:27
Фото: телеграм-канал Hue
Житель Кузбасса Олег Савченко рассказал, что мужчина, подозреваемый в убийстве двух школьниц в Киселевске, снимал у него дом. Об этом сообщает RT.
"Снимал недели две-три. Он попросил брата, и они его пустили. Знакомый узнал, что у нас дом стоит, никто не живет, и он попросил. Говорит: "Можно мой рабочий поживет там?" – рассказал Савченко.
Мужчина сообщил, что с задержанным пересекался всего один раз и принял его за вора.
"У нас же картошку тут воруют. Я сначала думал, это вор. А потом, как он мне объяснил: "Я вот живу в твоем доме, меня пустили – брат твой". Я все понял. Говорю: "Почему я вообще ничего не знаю: мой дом – и без меня все это решается?" – вспомнил Савченко.
О пропаже двух десятилетних девочек стало известно накануне. По данным следствия, 6 сентября они не вернулись домой из школы. Позже девочек обнаружили мертвыми.
Вскоре сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.
Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек Виктор Пестерников ранее уже был судим за насилие над детьми.
В отношении должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено уголовное дело о халатности.
В Киселевске задержали подозреваемого в убийстве школьниц
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