Житель Кузбасса рассказал, что подозреваемый в убийстве школьниц мужчина снимал у него дом

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Житель Кузбасса Олег Савченко рассказал, что мужчина, подозреваемый в убийстве двух школьниц в Киселевске, снимал у него дом. Об этом сообщает RT.

"Снимал недели две-три. Он попросил брата, и они его пустили. Знакомый узнал, что у нас дом стоит, никто не живет, и он попросил. Говорит: "Можно мой рабочий поживет там?" – рассказал Савченко.

Мужчина сообщил, что с задержанным пересекался всего один раз и принял его за вора.

"У нас же картошку тут воруют. Я сначала думал, это вор. А потом, как он мне объяснил: "Я вот живу в твоем доме, меня пустили – брат твой". Я все понял. Говорю: "Почему я вообще ничего не знаю: мой дом – и без меня все это решается?" – вспомнил Савченко.

О пропаже двух десятилетних девочек стало известно накануне. По данным следствия, 6 сентября они не вернулись домой из школы. Позже девочек обнаружили мертвыми.

Вскоре сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек Виктор Пестерников ранее уже был судим за насилие над детьми.

В отношении должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено уголовное дело о халатности.