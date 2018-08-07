Виновника взрыва газа в жилом доме в Ижевске признали невменяемым

Фото: ТАСС/Почуев Михаил

Виновник взрыва бытового газа в Ижевске, при котором погибли семь человек, оказался невменяемым. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета в месенджере WhatsApp.

В ведомстве отметили, что расследование дела завершено. Материалы уже направили в суд для применения в отношении Алексея Копытова принудительных медицинских мер.

9 ноября прошлого года в подъезде одного из домов в Ижевске обрушились все девять этажей. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек, включая двоих детей. Еще 11 человек получили различные травмы. Потерпевшими от взрыва признали 450 жильцов.