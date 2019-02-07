Жертвой пожара на северо-западе Москвы стал один человек

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на улице Маршала Тухачевского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в доме №35. Пожар охватит около одного квадратного метра. Сейчас пламя уже потушено.