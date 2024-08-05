СК возбудил дело после поставок некачественных деталей для военно-транспортных самолетов

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после поставок некачественных деталей для военно-транспортных самолетов в рамках гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело расследуется по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". По предварительным данным, сумма ущерба составила 130 миллионов рублей.

Об ущербе Минобороны РФ из-за поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа ранее писала газета "Известия".

Поставка стала возможной благодаря подлогу документов. Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76. Из-за этого пять бортов Ил-76 не использовались с 2022 по 2023 год.

