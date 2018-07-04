В ТЦ "Свиблово" охранник был покусан мужчиной на самокате

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция выясняет обстоятельства инцидента между охранником и посетителем ТЦ на северо-востоке столицы. Мужчина на самокате укусил сотрудника ЧОП за предупреждение о нарушении правил торгового центра, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В столичную больницу 3 июля обратился 34-летний мужчина с ушибами шеи, левого плеча и поясницы. По словам пациента, его избил охранник ТРК "Свиблово" на улице Снежной. Сотрудника службы охраны смутило, что мужчина катается на самокате по коридорам торгового центра.

"Полицейские опросили охранника комплекса, и тот объяснил, что сам оказался пострадавшим. Посетитель укусил его в правое плечо и оставил рану", – сказал сотрудник правоохранительных органов.

На данный момент по факту случившегося правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.