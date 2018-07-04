В ТЦ "Свиблово" охранник был покусан мужчиной на самокате

4 июля, 13:47
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Полиция выясняет обстоятельства инцидента между охранником и посетителем ТЦ на северо-востоке столицы. Мужчина на самокате укусил сотрудника ЧОП за предупреждение о нарушении правил торгового центра, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В столичную больницу 3 июля обратился 34-летний мужчина с ушибами шеи, левого плеча и поясницы. По словам пациента, его избил охранник ТРК "Свиблово" на улице Снежной. Сотрудника службы охраны смутило, что мужчина катается на самокате по коридорам торгового центра.
"Полицейские опросили охранника комплекса, и тот объяснил, что сам оказался пострадавшим. Посетитель укусил его в правое плечо и оставил рану", – сказал сотрудник правоохранительных органов.
На данный момент по факту случившегося правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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