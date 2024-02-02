В Ленобласти возбудили дело против ставшей боевиком ИГ женщины – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая еще в 2015 году уехала в Сирию и вступила в ряды боевиков международной террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Речь идет о некой Марии Ершовой, которая, оказавшись в Сирии, приняла радикальный ислам и стала рядовым боевиком. По информации собеседника агентства, сейчас она пребывает в лагере боевиков в провинции Аль-Холь.

По делу об участии в террористической организации женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ РФ пресекла деятельность террористической ячейки в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, состоящей из уроженцев государств Центральной Азии, которые оказывали поддержку террористам в Сирии. ФСБ возбудила уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

