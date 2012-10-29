Каждый день в столице угоняют 35 автомобилей

С начала 2012 года в столице угнали или ограбили более десяти тысяч автомобилей, заявил заместитель начальника 7-го отдела столичного Уголовного розыска Михаил Ситохин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ситохина, в среднем за сутки в Москве преступники угоняют 35 автомобилей, из которых 26 – иномарки. В результате действий полиции было задержано 789 угонщиков и грабителей.

Количество преступлений в отношении личного автотранспорта связано с ухудшением криминогенной обстановки и ростом московского автопарка – в городе состоит на учете 4,4 миллиона транспортных средств.

Как отметил Ситохин, большинство машин злоумышленники угоняют днем, а меньше всего – утром.